Всего пара кликов: как защитить смартфон от лишних обновлений

Периодически каждое устройство запрашивает обновления и эту потребность игнорировать не стоит, потому что ваш гаджет может пострадать. И в большинстве случаев смартфон все обновления загружает автоматически, но иногда это может стать настоящей проблемой.

Об этом пишет itechua.

Дело в том, что из-за ограничений, введенных для некоторых сервисов и приложений, многие устройства в последнее время неодинаково хорошо реагируют на установленные обновления. Именно поэтому, чтобы не получилось, что вы загружаете обновление, конфликтующее с работой других сервисов, лучше отключить автоматическое обновление ресурсов, попавших под такие ограничения.

Чтобы сделать это на Android, выполните следующий алгоритм:

откройте учетную запись в PlayMarket;

найдите пункт «Параметры подключения»;

найдите «Автообновление приложений» и выключите функцию.

Чтобы сделайте это на iOS:

найдите «Параметри» и перейдите на вкладку «AppStore»;

найдите «Автоматические загрузки», а потом пункт «Обновление ПО»

отключите данную функцию.

«Курсор» писал ранее, что многие наши привычки сокращают срок службы мобильного телефона, в том числе круглосуточная работа гаджета без отдыха. Конечно, отключить смартфон на весь день – роскошь, которую могут себе позволить не все. Тем не менее периодически вы должны давать устройству отдых.

Еще мы писали, что многие люди оставляют свое зарядное устройство постоянно в розетке, чтобы в любой момент подключить к нему гаджет. Но есть причины, из-за которых так делать не стоит.

Напомним, чтобы избавиться от ненужных данных на смартфоне, необходимо сбрасывать его до заводских настроек раз в 1,5 года. Но есть и другие методы.