Всего пара кликов: как защитить смартфон от лишних обновлений

Периодически каждое устройство запрашивает обновления и эту потребность игнорировать не стоит, потому что ваш гаджет может пострадать. И в большинстве случаев смартфон все обновления загружает автоматически, но иногда это может стать настоящей проблемой.
Об этом пишет itechua.
Дело в том, что из-за ограничений, введенных для некоторых сервисов и приложений, многие устройства в последнее время неодинаково хорошо реагируют на установленные обновления. Именно поэтому, чтобы не получилось, что вы загружаете обновление, конфликтующее с работой других сервисов, лучше отключить автоматическое обновление ресурсов, попавших под такие ограничения.
Чтобы сделать это на Android, выполните следующий алгоритм:
- откройте учетную запись в PlayMarket;
- найдите пункт «Параметры подключения»;
- найдите «Автообновление приложений» и выключите функцию.
Чтобы сделайте это на iOS:
- найдите «Параметри» и перейдите на вкладку «AppStore»;
- найдите «Автоматические загрузки», а потом пункт «Обновление ПО»
- отключите данную функцию.
«Курсор» писал ранее, что многие наши привычки сокращают срок службы мобильного телефона, в том числе круглосуточная работа гаджета без отдыха. Конечно, отключить смартфон на весь день – роскошь, которую могут себе позволить не все. Тем не менее периодически вы должны давать устройству отдых.
Еще мы писали, что многие люди оставляют свое зарядное устройство постоянно в розетке, чтобы в любой момент подключить к нему гаджет. Но есть причины, из-за которых так делать не стоит.
Напомним, чтобы избавиться от ненужных данных на смартфоне, необходимо сбрасывать его до заводских настроек раз в 1,5 года. Но есть и другие методы.