Пользователи возмущены багом последнего обновления Windows

Разработчики допустили ошибку в последней версии Windows, из-за чего пользователи столкнулись с проблемами со звуком после обновления операционной системы.

Последняя версия Windows доставила много неудобств пользователям. Оказалось, что после обновления начинаются проблемы со звуком. При этом апдейт не проходил до конца, а завершался сообщением об ошибке.

Разработчики Microsoft уже официально признали такую проблему и пообещали устранить.

Версия КВ5016616 принесла пользователям сбои в работе звука путем полного отключения или воспроизведения с помехами или дефектами. Многие пользователи жаловались на характерное запинание звуковых дорожек.

Некоторые пользователи столкнулись со звуковыми проблемами только из части приложений. К примеру, видео просматривалось со сбоями, а музыка через проигрыватель воспроизводилась без помех.

Сбои со звуком в принципе могут наблюдаться и на более ранних версиях Windows, например, на версии 2004 года. Это связано с тем, что операционная система разных модификаций в основном используют идентичные системные файлы. Разработчики выяснили, что ошибка со звуком случилась исключительно на тех устройствах, где функция «улучшения звука» была выключена до скачивания обновления.

По информации разработчиков, системные обновления как раз и призваны вскрывать ошибки операционной системы и исправлять их. Но до обновления не наблюдалось похожих ошибок, а жалобы появились именно после запуска версии КВ5016616.

Для решения проблемы специалисты порекомендовали переустановить звуковые драйверы, например с помощью настроек в Центре обновления Windows.

Если система не может удалить обновление, то нужно запустить Windows Audio/Sound для исправления ошибок. Рекомендуется перед этим сделать резервную копию настроек Open Broadcaster.

В том случае, когда проделанные операции не помогли запустить аудио систему в нормальном режиме, нужно выключить “улучшение звука” через: Пуск – Настройка – Система – Звук.

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