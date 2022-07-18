Стало известно, когда представят Windows 12

Эксперты и инсайдеры поделились информация, что компания Microsoft планирует начать выпускать новые версии своей ОС каждые три года — это значит, что Windows 12 выйдет уже в 2024 году.

Около года назад, летом 2021 года, компания Microsoft анонсировала свою новую ОС — Windows 11. На тот момент с момента выхода Windows 10 прошло около шести лет.

Очевидно, что Windows 12 придется ждать гораздо меньше. Об этом сообщили в Windows Central, ссылаясь на собственные источники. По их данным, в компании намерены вернуться к привычному выпуску новых версий ОС раз в три года.

Это означает, что Windows 12 будет выпущена в 2024 году. Это также говорит о том, что Microsoft не будет выпускать крупное обновление Sun Valley 3 — ее релиз был запланирован на 2023 год.

Возможно, компания решила сосредоточить свое внимание на более мелких, но более частых обновлениях. В то же время известно, что IT-гигант намерен выпускать не более четырех функциональных обновлений Windows в течение года.

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