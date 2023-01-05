Популярный браузер перестанет работать на некоторых компьютерах

Пользователям рекомендуется обновить ОС, чтобы избежать рисков, связанных со вредоносным программным обеспечением, угрозами безопасности и другими уязвимостями.

Компания Google объявила о том, что ее популярный браузер Chrome не будет больше работать на некоторых компьютерах.

Об этом пишет портал Mediasat.

Отмечается, что Google прекращает поддержку старых версий браузера Chrome, совместимых с операционными системами Windows 7 и Windows 8/8.1.

Пользователям рекомендуется обновить операционную систему на своих компьютерах, чтобы избежать рисков, связанных со вредоносным программным обеспечением, угрозами безопасности и другими уязвимостями.

Также отмечается, что Google планирует выпустить браузер Chrome 110 в этом году – ориентировочно это может произойти 7 февраля. И почти параллельно с выпуском новой версии браузера поисковый гигант планирует отказаться от поддержки старых версий Chrome.

Chrome 109 станет последней версией браузера, поддерживающей две предыдущие операционные системы от компании Microsoft: Windows 7 и 8.1.

Google прекратит поддержку более старых версий Chrome с 15 января 2023 года. Поэтому новейший браузер Chrome – Chrome 110 – станет первой версией, для работы которой требуется Windows 10 или более новая ОС.

Пользователи смогут и в дальнейшем использовать старую версию Chrome на компьютерах с Windows 7 и 8.1, но не получат обновлений, в том числе исправлений уязвимостей в системе безопасности.

«Chrome 109 – это последняя версия, поддерживающая ОС Windows 7 и Windows 8/8.1. Chrome 110 – это первая версия браузера, для которой нужна Windows 10 или более новая версия ОС», – объявила компания Google.

Как сообщает поисковый гигант, пользователям нужно будет обновить свои операционной системы до Windows 10 или 11, чтобы продолжать использовать кроссплатформенный web-браузер Chrome.

Как сообщал Курсор, в Chrome появилась новая опция для сохранения вкладок.

Ранее Курсор писал, что Google добавила в ОС Android и браузер Chrome вход по отпечатку пальцев.