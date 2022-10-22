Популярный мессенджер разрешил скрывать свое присутствие в онлайне от всех

Если раньше разрешалось скрывать от других пользователей только время, когда владелец аккаунта был в сети, то теперь добавлена новая функция – можно выбрать, кто может видеть присутствие собеседника в онлайне.

Разработчики WhatsApp добавили в популярный мессенджер новую функцию.

Так, если раньше мессенджер WhatsApp разрешал скрывать от других пользователей только время, когда владелец аккаунта был в сети, то теперь можно выбрать, кто может видеть присутствие собеседника в онлайне, пишет портал Vsviti.

Ранее глава Meta Марк Цукерберг заявлял о преимуществах сквозного шифрования в компании WhatsApp, а теперь добавился еще один уровень безопасности, позволяющий скрыть онлайн статус от незваных гостей.

«Это особенно удобно, когда с человеком необходимо ограничить навязчивое общение, не внося его в черный список. Слухи о появлении подобной функции ходили еще с июля, но возможность появилась только сейчас, причем доступна она не только пользователям бета-версий мессенджера», — говорится в материале.

Отмечается, что онлайн-статус можно скрыть, перейдя в меню «Настройки — Аккаунт — Конфиденциальность — Время последнего посещения и статус сети».

«Можно настроить возможность просмотра времени последнего посещения пользователями и уже на этой основе – кто может видеть онлайн-статус: «Все», «Мои контакты», «Контакты кроме» и «Никто», — уточняет издание.

Как сообщал Курсор, в сентябре WhatsApp заявил о выявленном «критическом» нарушении безопасности в его приложение для Android, благодаря которому злоумышленники могут удаленно установить вирусные программы на чужой смартфон во время видеозвонка.

Ошибка, оцененная по 10-балльной шкале на 9,8, описывается WhatsApp как ошибка целочисленного переполнения. Это связано с вычислительным процессом, для которого приложение не имеет места в выделенной памяти, поэтому происходит утечка данных и переполнение других частей системной памяти потенциальным вирусом.

Ранее Курсор писал, что Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11.