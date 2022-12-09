Представлен первый в мире электровелосипед с водородным двигателем

В стремлении оказать положительное влияние на изменение климата французская компания Pragma Mobility представила новое поколение велосипедов с водородным двигателем Alpha Neo.

Об этом сообщает официальный сайт компании.

Отмечается, что, получив водородные топливные ячейки вместо батареи, электробайк заправляется всего за 2 минуты и разгоняется до 25 км/ч.

Электромотор мощностью 350 Вт (0,5 л. с.) разместили на заднем колесе велосипеда. Вместо аккумуляторной батареи предусмотрен съемный блок топливных ячеек. В них путем реакции водорода вырабатывается электричество.

Водород хранится в миниатюрном съемном баллоне под давлением 300 бар. Его хватает на 150 км пробега. Разработчики обещают, что установка прослужит 15 лет.

Также сообщается, то электровелосипед оснащен дисковыми тормозами, светодиодной оптикой и цифровой панелью приборов. Топливные ячейки еще и гораздо легче, чем аккумуляторные, поэтому Alpha Neo с алюминиевой рамой весит всего 30 кг.

Электрический велосипед начнут производить с июня 2023 года. Планируется, что за первые полгода выпустят 1000 Alpha Neo. Стоимость электробайка составит 5640 евро, велосипед предложат в лизинг за 79 евро в месяц.

Как сообщал Курсор, штраф за езду на электровелосипеде без шлема увеличится до 1000 шекелей. В частности, экономическим комитетом Кнессета были утверждены наказания за правонарушения, связанные с использованием велосипедов, электросамокатов, сегвеев и хаббардов, в том числе штраф в размере 1000 шекелей для водителей моложе 16 лет, 1000 шекелей за езду без шлема.

Кроме того, было установлено, что водители старше 16 лет, которые ездят без надлежащей подготовки, подлежат штрафу в размере 750 шекелей.

Такэе Курсор информировал о том, что 30 ноября было подписано соглашение между властями округа Шарон и представителями министерства транспорта и компании «Нетивей Исраэль». Это соглашение касается развития общественного транспорта и велосипедных дорожек для граждан.