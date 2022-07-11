Придуманы уникальные микророботы для чистки зубов

Участие человека в трудоемком процессе чистки зубов ученые смогли заменить автоматической работой нанороботов, способных обеспечить качественную обработку зубов, уничтожение вредных бактерий и профилактику кариеса.

Инженеры разработали микророботов, которые могут полностью автоматизировать процесс чистки зубов.

Ученые из Пенсильванского университета сконструировали нанороботов и потом провели исследование их эффективности. Данные исследования подтверждают их способность полностью автоматизировать процесс, заменив ручную чистку зубов.

Микророботы созданы из наночастиц оксида железа. Применяя магнитное поле, специалисты управляли наночастицами, имеющими повышенную электрическую и магнитную активность. Они смогли добиться направленного движения собранных в щетинки или нити частиц.

Интересно, что эти микророботы способны производить противомикробные препараты, которые легко побеждают болезнетворные бактерии, являющиеся основной проблемой ротовой полости.

Эксперименты проводились как на макетах человеческих зубов, так и на настоящих зубах. Автоматизированная система чистки полностью справилась с поставленной задачей, практически устранив налипшие на зубы пленки, приводящие к кариесу и разрушению зубов.

Хен Ку, один из авторов исследования, рассказал: «Правильный уход за зубами — это действительно трудоемкий процесс. Необходимо чистить зубы щеткой, применять зубную нить и ополаскиватели. А наши микророботы легко осуществляют эти три операции одновременно, полностью заменив руки человека».

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