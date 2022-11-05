Компания Samsung потроллила владельцев iPhone

Южнокорейская компания Samsung выпустила рекламный видеоролик, в котором высмеяла владельцев Apple iPhone за то, что у них нет шикарного экрана.

В ролике, размещенном на YouTube, несчастный обладатель iPhone перепрыгивает через забор, когда понимает, что в экосистеме Apple не существуют устройства со сложными сгибающимися экранами Samsung. Они бывают за пределами его реальности.

При этом остальные пользователи Apple пытаются убедить его остаться и подождать, как ждут они. Все оставшиеся за забором просто стоят и ждут, пока появятся все возможности и функции: «Просто жди, как мы!».

«Зачем ждать? Я бы выбрал Samsung, у них сложные телефоны и высококлассные камеры», — задумался человек, сидящий на заборе.

Поэтому создатели ролика призвали поклонников iPhone сделать выбор в пользу смартфонов серии Samsung Galaxy Z, таких как Flip4 и Fold4.

Пока распространяется только неофициальная информация о разработках Apple усовершенствованных экранов iPhone, но подтверждения этому нет.

Ранее Курсор пиал, что эксперты назвали преимущества Samsung перед другими моделями на Android.

Также мы информировали, что хакеры взломали серверы Samsung и украли данные пользователей. В компании отказались сообщать о том, сколько пользователей в конечном итоге могли пострадать от атаки и почему производитель так долго об этом не сообщал потребителям.