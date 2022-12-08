Проверка правописания в браузерах «крадет» ваши пароли

Технические специалисты обнаружили скрытую проблему в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge. При проверке правописания пароли пользователя считываются браузером.

Эксперты по кибербезопасности предупредили, что встроенные в браузеры Google Chrome и Microsoft Edge программы по проверке правописания сохраняют и передают личную информацию пользователей, вплоть до паролей.

Об этом сообщает портал Bleeping Сomputer.

В настройках по умолчанию Chrome и Edge запускаются с включенной базовой проверкой орфографии. Однако такие функции, как расширенная проверка орфографии, приводят к риску потери конфиденциальности. Ее пользователи обычно включают вручную.

Сайты, которые вы посещаете, часто требуют адрес электронной почты, дату рождения, контактную информацию, банковскую и платежную информацию и другие личные данные.

Данные, которые пользователь при регистрации на сайтах, включая конфиденциальную информацию, могут быть отправлены непосредственно в Google и Microsoft для проверки орфографии.

Технические эксперты, обнаружив данную проблему, выяснили, что «практически все», введенное в поля форм браузеров Chrome или Edge, передавалось в Google и Microsoft.

Обратите внимание, если вы нажмете «показать пароль», то расширенная проверка орфографии даже отправит ваш пароль на сервер браузера, предупредили эксперты.

Поэтому они рекомендуют для безопасности своих данных по возможности отключать опцию проверки орфографии (spellcheck = false) или проверять, не включена ли у пользователей расширенная проверка орфографии.

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