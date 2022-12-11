Пять месяцев в пути: японский космический корабль направили на Луну

Космический аппарат движется к Луне медленным, низкозатратным путем, чтобы пересечься с Луной к концу апреля.

В воскресенье на Луну вылетел космический корабль токийской компании на частном аппарате с первым луноходом Объединенных Арабских Эмиратов и роботом для исследований на борту.

Об этом сообщает Independent.

Корабль стартовал с ракетой SpaceX, и ему потребуется почти пять месяцев, чтобы достичь Луны. Координаторы полета из компании ispace спроектировали так, чтобы минимизировать количество затраченного топлива и сэкономить деньги на полет, при этом оставив больше места для груза.

В итоге космический аппарат движется медленным, низкоэнергетическим путем к Луне, преодолевая 1 миллион миль (1,6 миллиона километров) от Земли, чтобы пересечься с Луной к концу апреля.

Ранее капсуле «Орион», запущенной NASA, потребовалось всего пять дней, чтобы достичь Луны. А в воскресенье миссия должна завершиться приводнением в Тихом океане.

ОАЭ также хотят исследовать Луну. Марсоход Рашид, названный в честь королевской семьи Дубая, весит всего 10 кг и будет работать на поверхности Луны около 10 дней.

Также на японском посадочном модуле присутствует сфера размером с апельсин от Японского космического агентства, которая на Луне превратится в колесного робота.

Космическая миссия называется «Хакуто», и в переводе с японского означает «белый кролик». Согласно легендам в Японии верят, что белый кролик живет на Луне. Вторая высадка на Луну частной компанией запланирована на 2024 год, а третья — на 2025 год.

Ранее Курсор писал, что в NASA заявили, что люди смогут оставаться на Луне длительное время.

Еще мы писали, что космический корабль NASA побил рекорд дальности полета от Земли.