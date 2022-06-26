Израильское общество охраны природы запечатлело птицу удивительной красоты

Прекрасного пернатого заметили в Иорданской долине. Так, редкая птичка попала в объектив камеры Амира Балавана из Общества охраны природы. Подробности о ней пока не сообщили.

בקעת הירדן. שרקרק ירוק מדגמן מול המצלמה של עמיר בלבן מהחברה להגנת הטבע @SPNI pic.twitter.com/Ay2zPxgP4N — Guy Cotev גיא קוטב (@guycotev) June 26, 2022

Напомним, что на территории Израиля насчитывается 510 видов птиц, большинство из них – перелетные птицы, которые появляются в наших краях весной и осенью. Израиль является «бутылочным горлышком», через которое пролегают пути перелетных птиц, ибо эта плодородная полоска земли между морем и пустыней – единственное место, где миллионы птиц могут отдохнуть в своем долгом странствии с севера на юг и с юга на север.

Как информировал Курсор, кошачья мята или Nepeta cataria вызывает у кошек очень бурную реакцию. Ученые решили выяснить причину. Как оказалось, животные очень любят в ней качаться, так как пытаются таким образом отогнать паразитов.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что новаторское исследование регенерирует сердечные мышцы у мышей после сердечного приступа. Ученые разработали новый метод восстановления и регенерации сердечных мышц у мышей после сердечного приступа, что может привести к созданию новых лекарств для лечения сердечных заболеваний у людей.

Также Курсор писал, что ученые рассказали, зачем кошки царапают мебель.

Еще напомним, что американские специалисты предупредили, что акулы начали подплывать к людям максимально близко.