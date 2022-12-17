Ракету SpaceX запустят в воскресенье с космодрома NASA

Ранее запуск ракеты откладывался, поскольку NASA готовило систему автоматического уничтожения ракеты, если она начинает отклоняться от курса и угрожать населенным пунктам.

После нескольких задержек ракету SpaceX, один из самых успешных космических стартапов, собираются запустить с восточного побережья Вирджинии в воскресенье вечером.

Об этом сообщает WP.

Запуска начнется в 18:00 и позволит людям в округе Колумбия и Среднеатлантическом регионе увидеть огненный след ракеты Electron Rocket Lab. Космодром NASA Wallops Flight Facility возле Чинкотиг существует уже несколько десятилетий, а недавно он стал домом для ракеты Antares, которая выполняет миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию.

Компания Rocket Lab также переехала на этот космодром. Rocket Lab с 2017 года запустила 32 миссии со своего объекта в Новой Зеландии. Но несколько лет назад компания из Калифорнии решила выбрать площадку для запуска в Соединенных Штатах.

Благодаря своему небольшому размеру, чуть менее 60 футов в высоту, ракета Electron предназначена для доставки небольших спутников в короткие сроки. Эта возможность представляет особый интерес для Пентагона и разведывательного сообщества США.

Воскресный запуск выведет на орбиту три спутника производства HawkEye 360, компании из Вирджинии, которая управляет спутниками, способными обнаруживать радиочастоты. Его система смогла обнаружить помехи GPS, например, в Украине, заявили в компании.

В дополнение к запуску относительно небольшой ракеты Electron компания планирует запустить гораздо более крупную ракету Neutron. Эта ракета предназначена для многоразового использования, и после запуска в космос она развернется и полетит обратно на стартовую площадку. Бек сказал, что компания попытается посадить Neutron во время своего первого полета, запланированного на 2024 год.

Запуск, назначенный на воскресенье, ранее был отложен, поскольку компания, NASA и другие федеральные агентства работали над сертификацией так называемой системы автоматического прекращения полета, которая уничтожает ракету, если она начинает отклоняться от курса и угрожать населенным пунктам.

«Это был долгий путь. Но вот «ракета готова. Команда готова, и пора лететь, — исполнительный директор Rocket Lab Питер Бек.

Ранее Курсор писал, что в NASA заявили, что люди смогут оставаться на Луне длительное время.