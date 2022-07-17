Раскрыта ключевая особенность iPhone 15 Pro Max

Известный инсайдер Минг-Чи Ко заявил, что новый iPhone будет оснащен перископической камерой — она будет расположена не в одной плоскости с поверхностью телефона, а перпендикулярно ей .

В 2023 году Apple выпустит первый смартфон с перископической камерой. Об этом заявил авторитетный инсайдер Минг-Чи Ко в своем блоге на Medium.

По словам эксперта, в 2023 году Apple намерена представить смартфоны серии iPhone 15. Ключевой особенностью самого дорогого флагмана линейки станет перископическая камера. Такая камера расположена не в одной плоскости с поверхностью телефона, а перпендикулярно ей, что позволяет улучшить качество съемки и сэкономить место.

Согласно просочившимся данным, iPhone 15 Pro Max будет оснащен 12-мегапиксельной камерой с 1/3-дюймовым сенсором, диафрагмой f/2.8 и шестикратным оптическим зумом.