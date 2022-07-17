Раскрыта ключевая особенность iPhone 15 Pro Max

В 2023 году Apple выпустит первый смартфон с перископической камерой. Об этом заявил авторитетный инсайдер Минг-Чи Ко в своем блоге на Medium.
По словам эксперта, в 2023 году Apple намерена представить смартфоны серии iPhone 15. Ключевой особенностью самого дорогого флагмана линейки станет перископическая камера. Такая камера расположена не в одной плоскости с поверхностью телефона, а перпендикулярно ей, что позволяет улучшить качество съемки и сэкономить место.
Согласно просочившимся данным, iPhone 15 Pro Max будет оснащен 12-мегапиксельной камерой с 1/3-дюймовым сенсором, диафрагмой f/2.8 и шестикратным оптическим зумом.
Курсор ранее писал, что Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе. Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.
Также сообщалось, что стало известно, когда Apple представит iPhone 14. iPhone 14, по прогнозам многих аналитиков, станет самым дорогим смартфоном в истории компании, а его презентация состоится уже через два месяца, в сентябре.