Раскрыта ключевая особенность iPhone 15 Pro Max

01:15, 17 июля 2022
Технологии
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Фото: pixabay.com

Известный инсайдер Минг-Чи Ко заявил, что новый iPhone будет оснащен перископической камерой — она будет расположена не в одной плоскости с поверхностью телефона, а перпендикулярно ей .

В 2023 году Apple выпустит первый смартфон с перископической камерой. Об этом заявил авторитетный инсайдер Минг-Чи Ко в своем блоге на Medium.

По словам эксперта, в 2023 году Apple намерена представить смартфоны серии iPhone 15. Ключевой особенностью самого дорогого флагмана линейки станет перископическая камера. Такая камера расположена не в одной плоскости с поверхностью телефона, а перпендикулярно ей, что позволяет улучшить качество съемки и сэкономить место.

Согласно просочившимся данным, iPhone 15 Pro Max будет оснащен 12-мегапиксельной камерой с 1/3-дюймовым сенсором, диафрагмой f/2.8 и шестикратным оптическим зумом.

Курсор ранее писал, что Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе. Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.

Также сообщалось, что стало известно, когда Apple представит iPhone 14. iPhone 14, по прогнозам многих аналитиков, станет самым дорогим смартфоном в истории компании, а его презентация состоится уже через два месяца, в сентябре.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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