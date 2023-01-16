Рекламный трюк: на что не следует обращать внимание при выборе телефона

16:21, Сегодня
Технологии
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Фото: pixabay.com

Производители соревнуются друг с другом последними версиями защитного стекла или многопиксельными камерами, а фактически это только борьба за покупателя.

При выборе телефона мы изучаем множество информации о преимуществах и недостатках разных моделей телефона, но по факту все равно поддаемся на рекламные уловки производителей.

Об этом сообщает itechua.

Из всех достижений и преимуществ, подчеркиваемых фирмами-производители, есть те, которые опытные эксперты называют всего лишь маркетинговым ходом.

Защитное стекло

Многие производители устанавливают стекла, которые, как считается, отличается повышенной прочностью и стойкостью к царапинам. Каждый год производитель стекол совершенствует технологию, а телефоны соперничают между собой, устанавливая защиту последней версии. Однако фактически никакое стекло не защитит экран от падения на асфальт. А телефоны обычно  падают при самых неподходящих условиях. Поэтому лучшая защита — это аккуратное использование владельцем и установка дополнительной защитной пленки.

Экран

Всем известно, что AMOLED-экраны является гораздо современнее, чем IPS-экраны, а чем выше частота обновления дисплея, тем лучше будет качество картинки. Но это тоже только рекламный трюк. Самая большая яркость дисплея 500 нит, а для получения по-настоящему ярких и насыщенных HDR-фото нужна яркость 1000-1500 нит.

Камера

Производители соревнуются в цифрах: есть уже камеры на 108 и даже 200 мегапикселей. Однако, как заметили пользователи, снимают они намного хуже, чем, например, iPhone 12 с камерой 12 мп. Это связано с тем, что количество пикселей абсолютно не является основным фактором для хорошей съемки. Работа камеры больше зависит от размера матрицы, процессора, а также от нейросетей, способных создать качественный снимок в неблагоприятных условиях.

Количество ядер

Устройства используют несколько ядер процессора: от 4 до 8. Часть ядер отвечает за открытие сообщений или последних звонков, другие за поддержку игр. Но для качественной работы телефона вполне достаточно4 или 6 мощных ядер, а 8 — это уже только гонка за «показателями ради показателей».

Оперативная память

Производители заявляют о памяти в 12, 16 и более Гб, а неопытные пользователи реагируют на эти цифры, не понимая, к чему это. Оперативная память хранит данные, которые прямо сейчас использует смартфон. К примеру, во время звонка у вас параллельно работает навигатор и открыты соцсети. Объем ОЗУ (оперативное устройство) зависит от стандарта памяти. 4 или 6 Гб на актуальном стандарте обрабатывают быстрее, чем 12 на устаревшем. Но не забывайте: чем больше ОЗУ, тем быстрее разряжается телефон.

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