Космическая разведка россии находится на грани коллапса — военная разведка Украины

Санкции, введенные против россии* из-за развязанной войны против Украины, сказываются на космической отрасли рф.

Согласно данным военной разведки Украины, космическая разведка российской федерации находится на грани краха из-за международных санкций, которые были введены прости рф после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Сообщается, что акционерное общество «информационные спутниковые системы имени академика м.ф. решетнева» попало под международные санкции. На этом предприятия оборонпрома россияне разрабатывают так называемые средства ведения космической разведки в космосе. На этом предприятии разрабатывают «репей» (проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки); «геракл-кв» (проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы); «сфера» (проект единой системы спутниковой связи 3 этапа).

Стало известно, что сейчас де-факто приостановлено производство ключевых элементов, потому что наблюдается значительный дефицит компонентов электроники. Кроме этого, наблюдается огромная нехватка элементов аппаратуры для космических модулей. Все это влияет на сроки реализации важных проектов, связанных с космической разведкой. В частности, россия вынуждена была перенесены на несколько лет реализацию проектов «репей», «геракл-кв», «сфера».

Ранее Курсор писал, что украинский генерал поделился планами ВСУ. Украинские власти ведут переговоры по поводу получения дальнобойных ракет, способных достать до москвы.

Курсор сообщал, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Эксперты определили самые уязвимые направление фронта, по которым российская армия будет первоочередно наносить удары.

Кроме этого, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. На самом деле, данные Генштаба Украины весьма далеки от реальных цифр.

Также военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор.

Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!