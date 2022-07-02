Россия без технологий: Apple прекратила продажи в рф

Ранее наш сайт сообщал, что в захваченных рф городах Украины нарастает партизанское движение, россияне боятся за свои жизни. В захваченных украинских городах люди перестали ходить на митинги и открыто протестовать против беспредела россиян, вместо этого их решили уничтожать тихо.

Кроме того, редакция Курсора писала, что эксперт рассказал, какой следующий крупный город Украины может стать мишенью российских захватчиков. Учитывая баланс сил на 1 июля, российские оккупанты едва ли могут проводить серьезное наступление в направлении города Запорожье. Однако, если у россиян получится захватить Донбасс, то уже после него они могут попробовать двинуться в сторону следующего областного центра.