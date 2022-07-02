Россия без технологий: Apple прекратила продажи в рф

Американская технологическая компания Apple прекратила продажу своей техники в официальном интернет-магазине россии*. Об этом 1 марта в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Он поблагодарил за это генерального директора Тима Кука.
В заявлении компании, опубликованном журналистом BuzzFeed News Джоном Пачковски, говорится, что Apple приостановила все продажи своей продукции и ограничивает Apple Pay.
Кроме того, за пределами российской федерации больше нельзя скачивать из App Store программы российских пропагандистских СМИ — RT News и Sputnik News.
Ранее наш сайт сообщал, что в захваченных рф городах Украины нарастает партизанское движение, россияне боятся за свои жизни. В захваченных украинских городах люди перестали ходить на митинги и открыто протестовать против беспредела россиян, вместо этого их решили уничтожать тихо.
Кроме того, редакция Курсора писала, что эксперт рассказал, какой следующий крупный город Украины может стать мишенью российских захватчиков. Учитывая баланс сил на 1 июля, российские оккупанты едва ли могут проводить серьезное наступление в направлении города Запорожье. Однако, если у россиян получится захватить Донбасс, то уже после него они могут попробовать двинуться в сторону следующего областного центра.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!