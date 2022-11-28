Серые, синие и золотые: кто и за что получит новые цветные галочки Twitter

Новые разноцветные галочки в Twitter появятся уже в пятницу 2 декабря. Их цвет будет зависеть от типа аккаунта.

Илон Маск, приобретя социальную сеть Twitter, продолжает вводить новые правила. Уже с пятницы, 2 декабря, в Twitterпользователи увидят синие, серые и золотые галочки верификации.

Об этом сообщил Илон Маск в своем Twitter.

Цвет каждой галочки будет хранить в себе информацию о владельце. Золотую галочку присвоят аккаунтам крупных компаний, серый цвет будет выделен правительственным организациям, а синюю галочку традиционно получат частные лица, независимо от их известности.

Илон Маск пояснил, что просто нереально монетизировать известность человека, поскольку «границы популярности человека слишком субъективны».

Галочки должны быть очень информативны, считает Маск. Также пользователи будут иметь возможность получить дополнительный бейдж, фиксирующий их деятельность в определенной организации. При этом проверка личности будет проводиться в ручном режиме персоналом Twitter. Они же позже разъяснят все детали нововведения с галочками.

Эпопея с галочками верификации в сети Twitter началась две недели назад, когда Маск запустил обновленную подписку Twitter Blue. Главной фишкой тогда стала «синяя галочка» рядом с именем пользователя, которая до этого выдавалась только важным персонам и компаниям после прохождения верификации.

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