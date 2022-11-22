Илон Маск вмешался в конфликт между Израилем и Канье Уэстом

Официальный аккаунт Израиля получил комплименты от Илона Маска за юмор и остроумие.

Официальный аккаунт Израиля в Твиттере высмеял Канье Уэста, когда он вернулся в соцсеть после того, как его учетная запись была заморожена по причине того, что в прошлом месяце он опубликовал серию антисемитских твитов.

Теперь, когда Канье вернулся на платформу, он объявить о своем камбэке, написав еврейское слово «Шалом» со смайликом рядом с ним, возможно, сигнализируя о более умеренной и терпимой версии себя или в очередной раз смеясь над евреями.

Официальный аккаунт Израиля в Твиттере написал в ответ на твит Уэста: «Мы очень хотели бы, чтобы нас исключили из этого наратива».

Your tweets are good! More countries should tweet like this. No fun being all stuffy. — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022

Маск прокомментировал израильский твит: «Ваши твиты хороши! Больше стран должны писать такие твиты. Неинтересно быть скучным».

Кроме того, в ответ на приглашение пользователя посетить Израиль Маск сказал, что он был в Израиле в прошлом и что «это было здорово».

Кроме того, Израиль в шутку отметил в своем твите Тейлор Свифт, с которой у Канье Уэста серьезный конфликт.

Ранее Курсор писал, что афроамериканский раввин призвал научить антисемитов «настоящему иудаизму».

Кроме того, скончался актер, переживший Холокост.

Также мы писали, что известную еврейскую пару, погибшую на Титанике, показали на выставке в США.