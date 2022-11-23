Илон Маск презентовал концепцию Twitter 2.0

По словам американского миллиардера, компания хочет, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности.

Новый владелец компании Twitter Илон Маск представил команде будущие функции соцсети. В скором времени в соцсети появится функция шифрования личных сообщений и видеовызовов.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что, согласно плану Twitter 2.0, компания будет работать над шифрованием сообщений и предоставит пользователям возможность отправки зашифрованных видео и совершения звонков.

«Мы хотим, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности и не волнуясь об утечке данных из Twitter», — сказал Маск.

Как сообщал Курсор, основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск может быть лишен гражданства США из-за подделки документов и нелегального проживания в Соединенных Штатах. Об этом сообщили расследователи из Сapitol Hunters.

Они опубликовали документы, свидетельствующие о том, что Маск в 90-х годах был нелегалом, а его документы о высшем образовании являются подделкой.

По информации источника, диплом Маска о высшем образовании по физике является фейковым. Также расследователи обнаружили доказательства, что миллиардер не поступал на программу PhD в Стэнфорде. Соответственно, диплома у него тоже нет.

Также Курсор писал о том, что Илон Маск поставил своих работников перед выбором: они тяжело работают ради спасения Twitter или просто увольняются с выплатой 3-месячной зарплаты.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Маск предупредил сотрудников Twitter о возможном банкротстве компании.