Швейцарские инженеры научили дрон ориентироваться с помощью эхолокации

Сегодня большинство роботов, чтобы автономно и безопасно работать вне лабораторий, полагаются на сложные системы датчиков.

Швейцарские инженеры нацепили на дрон пьезодинамику и микрофон и так помогли ему избежать столкновения. Наделенный через алгоритмы обработки звука навыками эхолокации беспилотник сможет заметить опасную для себя стену, чтобы изменить траекторию полета.

Об этом пишет портал arXiv.

Отмечается, что сегодня большинство роботов, чтобы автономно и безопасно работать вне лабораторий разработчиков, полагаются на сложные системы датчиков для локализации и картографирования: камеры, лидары, радары и т.д.

Впрочем, дроны имеют значительно большие ограничения в возможной нагрузке, поэтому инженеры постоянно ищут решения, которые помогли бы уменьшить количество необходимого для автономных полетов коптеров оборудования. В своем исследовании инженеры Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) решили научить дрон эхолокации.

Экспериментальной платформой стал микродрон Crazyflie, оснастившийся пьезоэлектрическим динамиком, 4 микрофонами, а также программным обеспечением, которое позволит использовать отражение звука динамика, зафиксированное микрофонами, чтобы реконструировать окружающую среду для дрона, в том числе помехи для него.

В будущем разработчики собираются использовать для алгоритмов эхолокации шум винтов дрона. В полете погрешность определения стены перед беспилотником составляла до 8 сантиметров. Это гораздо меньшая точность по сравнению с тем, что может обеспечить дрону зрение с помощью камеры, однако, как отмечают ученые, их эхолокационный подход значительно удешевляет и упрощает коптер.

Как сообщал Курсор, Израиль вместе с США создадут мини-дрон для служб экстренного реагирования. Мини-дроны создадут, чтобы помочь службам быстрого реагирования спасать людей, застрявших в здании во время теракта, пожара или землетрясения, или преследовать грабителей, террористов и стрелков в закрытых помещениях, таких как банки, торговые центры и школы.

Курсор писал ранее, что ВВС Израиля вернули в строй беспилотники Heron 1 после инцидента с крушением.