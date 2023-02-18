Смартфоны китайских производителей имеют встроенные программы-шпионы — ученые

Среди данных, которые могут поступать производителям гаджетов, — данные о самом устройстве, его местонахождении и предпочтениях пользователя.

Смартфоны китайских производителей имеют встроенное программное обеспечение для слежения за своими пользователями.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Эдинбургского и Дублинского университетов, сообщает портал Эксперт.

Отмечается, что соответствующий процесс должен поддерживаться большим количеством предварительно установленных шпионских программ, которые автоматически предоставляют разрешения на доступ к индивидуальной информации.

Среди данных, которые могут поступать производителям смартфонов, — данные о самом устройстве, его местонахождении, предпочтениях пользователя, основанные на ежедневном использовании устройства или даже контактах с другими людьми.

«Это происходит даже тогда, когда мы отказываемся от удаленного анализа аппаратного обеспечения или не позволяем хранить данные в облаке», — говорится в статье.

При этом издание уточняет, что исследование проводилось на устройствах, продаваемых в Китае и использующих местные дистрибутивы Android.

«Вероятно, это означает, что глобальные версии одних и тех же устройств гораздо менее восприимчивы к слежке, чем версии для китайского рынка», — пишет СМИ.

Как сообщал Курсор, большая часть владельцев смартфонов эксплуатируют их до тех пор, покуда ресурс АКБ не исчерпается полностью.

Ранее мы информировали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.