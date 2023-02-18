Смартфоны китайских производителей имеют встроенные программы-шпионы — ученые

Смартфоны китайских производителей имеют встроенное программное обеспечение для слежения за своими пользователями.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Эдинбургского и Дублинского университетов, сообщает портал Эксперт.
Отмечается, что соответствующий процесс должен поддерживаться большим количеством предварительно установленных шпионских программ, которые автоматически предоставляют разрешения на доступ к индивидуальной информации.
Среди данных, которые могут поступать производителям смартфонов, — данные о самом устройстве, его местонахождении, предпочтениях пользователя, основанные на ежедневном использовании устройства или даже контактах с другими людьми.
«Это происходит даже тогда, когда мы отказываемся от удаленного анализа аппаратного обеспечения или не позволяем хранить данные в облаке», — говорится в статье.
При этом издание уточняет, что исследование проводилось на устройствах, продаваемых в Китае и использующих местные дистрибутивы Android.
«Вероятно, это означает, что глобальные версии одних и тех же устройств гораздо менее восприимчивы к слежке, чем версии для китайского рынка», — пишет СМИ.
Как сообщал Курсор, большая часть владельцев смартфонов эксплуатируют их до тех пор, покуда ресурс АКБ не исчерпается полностью.
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