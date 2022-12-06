Создатель космического лифта: Транзит в космос станет возможен в течение 10 лет

По словам ученого, термин «космическая миссия» будет заменено на «транзит», поскольку полеты в космос станут рутинными и практически не будут зависеть от погодных условий.

Есть много причин построить космический лифт. Такого мнения придерживается Стивен Коэн, канадский физик занимающийся исследованиями космических лифтов в течение 20 лет.

В своей статье для Scientific American ученый описывает преимущества создания космического лифта. По его словам, очевидна значительная экономия энергии и затрат. Кроме того, это гораздо более практичный способ попасть на орбиту, чем ракеты.

«Еще одной причиной, которую часто не замечают, является доступность. Термин «космическая миссия» будет заменено на «транзит», поскольку полеты в космос станут рутинными и практически не будут зависеть от погодных условий. Транзиты с участием людей будут безопаснее нынешней практики, согласно которой астронавты должны брать на себя значительный риск для своей жизни при каждом запуске. Космический лифт станет мостом ко всей Солнечной системе», — пишет Коэн.

По его словам, хотя в последние годы синтез потенциально соответствующих материалов продвинулся вперед, нам необходимо еще как минимум 10 лет «для материального решения, обладающего адекватными свойствами и способным быть произведенным достаточно быстро и по разумной цене».

«Необычно, что новые технологии ждут лучшего материаловедения, и, к счастью, исследования материалов продолжаются по причинам, не связанным с космическими лифтами», — отмечает Коэн.

Как отмечает физик, причины строительства космических лифтов лежат на поверхности. Так, для типичной космической миссии до 90 процентов всей массы стартовой площадки составляет топливо.

«Это как в машине без двигателя, только с топливным баком на 100 000 л под давлением. Нам нужно заменить этот неэффективный метод «бегства» от земного тяготения более экологичной дорогой в космос. NASA планирует доставить людей на Марс к 2040 году. Я подозреваю, что люди действительно будут ходить по Марсу до того, как у нас будет рабочий космический лифт, но чтобы это было надежным предприятием, нужна инфраструктура как космический лифт и лучше быстрее, чем позже», — добавляет Коэн.

Как сообщал Курсор, восемь стран, которые не имеют развитой космической программы, решили установить контроль над территориями космоса над своими землями.

Также мы сообщали, что спутник компании SpaceX вызывает негодование ученых.