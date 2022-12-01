Спутник компании SpaceX вызывает негодование ученых

Яркое свечение спутника BlueWalker 3, который будет обеспечить мобильной связью даже самые далекие точки планеты, искажает видимость других объектов космоса.

Новый спутник, который недавно появился в нашем небе, является самым ярким объектом.

У ученых возникли опасения, что его свет станет самой большой бедой для исследователей, пишет ScienceAlert.

Новый спутник BlueWalker 3 является прототипом другого аппарата и создан для максимального покрытия мобильной связи во всех точках нашей планеты.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела в космос спутник связи BlueWalker 3 еще 10 сентября. Но в скором времени планируют запустить целую сеть таких устройств, которые покроют околоземное пространство.

Их свет будет перекрывать свечение звезд на ночном небе, опасаются астрономы.

Bluewalker 3 собирается из многих солнечных панелей и оснащена огромной антенной решетки площадью 64 кв.м. Антенна была развернута только в середине ноября. Запущенный спутник положил начало системе спутников связи, к которым сможет получить доступ любой смартфон на Земле, даже если человек находится там, где обычная мобильная связь недоступна.

Но теперь астрономы забили тревогу, поскольку спутник такой же по яркости, как звезды Антарес из созвездия Скорпиона (15-я по яркости звезда) и Спика из созвездия Девы (16-я по яркости звезда). Это значительно усложнит наблюдение за космосом, которые проводят не только из космоса, но и с помощью наземных телескопов. А свечение спутника и отражение от него лучей будет искажать видимость других объектов космоса, менее ярких.

Также проблемой станет использование спутником BlueWalker 3 радиочастот, которые будут создавать помехи для радиотелескопов. Эти телескопы сейчас на Земле специально располагают в тех районах, где нет мобильной связи. При этом ученые признают важность спутников, но настаивают на внедрении определенных мер, чтобы они не мешали астрономическим наблюдениям.

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