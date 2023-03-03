SpaceX отправила на МКС четырех астронавтов: названа цель их миссии

Космическая компания SpaceX отправила новый экипаж на Международную космическую станцию (МКС). Команда из четырех астронавтов должна сменить своих коллег.

Об этом сообщает «Радио Свобода«.

Так, экипаж состоит из двух американцев, одного россиянина и представителя Объединенных Арабских Эмиратов. Первая попытка запуска была отменена в прошлый понедельник из-за технических проблем. Новый экипаж заменит предыдущих астронавтов из США, Японии и России, которые работали на станции с прошлого октября.

На МКС останутся двое россиян и один американец, так как полет был продлен до сентября из-за проблем с давлением на корабле «Союз», предназначенном для возвращения с орбиты. Недавно к станции также пристыковался новый корабль «Союз», который был запущен для возвращения астронавтов, задержавшихся на орбите.

«Курсор» писал о том, что NASA обратилось к компании SpaceX с просьбой помочь спасти астронавтов, застрявших в поврежденном российском корабле Союз на МКС. О повреждении обшивки российского космического корабля, в результате которой произошла утечка охлаждающей жидкости, стало известно в начале декабря 2022 года. На борту корабля в это время находились трое астронавтов — один американец и двое россиян. В результате инцидента астронавты оказались в поврежденной капсуле, которая пристыкована к МКС.

Также «Курсор» писал о том, что SpaceX преодолела ключевое препятствие для своего плана по запуску гигантского футуристического ракетного корабля на орбиту из Техаса. Федеральное управление гражданской авиации завершило экологическую экспертизу базы Илона Маска Starship. Агентство не увидело серьезных экологических проблем, но требует более 75 действий для уменьшения воздействия на регион.