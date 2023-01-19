SpaceX запустила на орбиту навигационный спутник для ВВС США

11:04, Сегодня
Технологии
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Фото: canva.com

Запуск ракеты Falcon 9 произошел с 40-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал.

Американская компания SpaceX в среду запустила на орбиту новый спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США.

Об этом компания написала в Твиттере,.

Запуск ракеты Falcon 9 произошел с 40-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида). После запуска первая многократная степень ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на автоматическую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Как рассказали в компании, космический аппарат весом 3,8 т станет составной частью запланированной орбитальной группировки из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно заменят устаревшие спутники, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Первый спутник семейства GPS III выведен на орбиту в 2018 году. Стоимость одного спутника составляет $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.

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