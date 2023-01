SpaceX запустила на орбиту навигационный спутник для ВВС США

Об этом компания написала в Твиттере,.

Запуск ракеты Falcon 9 произошел с 40-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида). После запуска первая многократная степень ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на автоматическую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Falcon 9’s first stage booster has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/3Bn8p1vGxF

— SpaceX (@SpaceX) January 18, 2023