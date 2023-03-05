Специалисты назвали способы для усиления сигнала мобильной связи

В случае проблем с мобильной сетью израильтяне имеют возможность самостоятельно усилить сигнал мобильной связи.

Об этом пишет «Іtechua«.

Несправности телефона могут привести к нарушению связи, например, проблемы с программным обеспечением или попадание влаги внутрь устройства. Кроме того, очень плотный чехол также может усугубить проблему со связью.

Если телефон можно легко разобрать, то необходимо проверить, прилегают ли контакты к кабелю и нет ли видимых повреждений внутри. Если обнаружатся проблемы, следует обратиться в сервисный центр.

Если же проблема со связью обусловлена удаленностью от ретранслятора, можно попробовать создать усилитель сигнала своими силами. Для этого нужен кусок изолированного провода, который следует направить в порт диагностики. В некоторых случаях помочь может небольшой кусок фольги, который следует разместить максимально близко к антенне.

Один из наиболее эффективных способов улучшить сигнал модема — это создание улучшенной антенны. Для этого необходимо снять корпус модема и намотать пять витков медной проволоки вокруг стандартной антенны смартфона. Второй конец провода нужно подключить к импровизированной «антенне» — алюминиевой банке, предварительно срезав ее верхнюю часть и выгнув в форме ромашки.

Для улучшения сигнала в удаленных от города местах можно приобрести GSM Репитер — устройство, которое повторяет и усиливает сигнал сотовой связи. Помимо этого, потребуется внешняя антенна, которая будет принимать и передавать радиосигнал на репитер и обратно.

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