Ученые превратили световое «эхо» черной дыры в звук

NASA зафиксировало электромагнитное излучение из звездной системы V404 Лебедя, в котором расположена черная дыра.

Об этом сообщает NASA.

Известно, что из черной дыры не могут вырываться свет и радиоизлучение. Эта характеристика является особенностью черных дыр.

Тем менее можно зафиксировать испускаемое окружающей материей электромагнитное излучение, что удалось сделать исследователям из NASA. После этого они перевели излучение в звук, благодаря чему можно «услышать» звучание черной дыры.

Известно, что V404 Лебедя находится на расстоянии около 7,8 тысяч световых лет от Земли, а черная дыра тянет вещество и энергию из близлежащей звезды. Данные получили рентгеновская обсерватория «Чандра» и обсерватория Нила Герелса Свифта.

Данные первой представлены в виде высокочастотных звуков, а второй – низкочастотных. Предлагаем насладиться видео со звуком, которое находится ниже:

Отметим, что система V404 Лебедя является двойной. В ней находится черная дыра, масса которой равняется примерно 12 масс Солнца, а также звезда спектрального класса G или K.

Близкое расположение друг к другу приводит к перетягиванию массы черной дырой из звезды, вследствие чего появляются всплески излучения. Также V404 Лебедя ‒ переменная звезда, потому что ее блеск меняется с течением времени.

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