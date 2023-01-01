Telegram выпустил новое обновление: какие функции появились

Прекрасные новости для тех, у кого проблемы с памятью устройства.

Популярный мессенджер Telegram выпустил последнее в 2022 году обновление, которое предполагает множество нововведений.

Об этом сообщили в блоге Telegram.

Команда разработчика отметила, что мало кто будет скучать по уходящему году, но они попытались сделать так, чтобы «чем-то хорошим он все же запомнился». Новую версию мессенджера дополнили скрытыми медиа, новыми инструментами для фоторедактора, возможностью предлагать профильные фотографии своим контактам, дополнительными способами сэкономить место на устройстве.

Основные нововведения:

Отправка скрытых медиа

Ранее пользователям стало доступно использование специального форматирования для скрытия текста в сообщениях. Теперь это распространяется на фото и видео, которая скрывает искрящаяся полупрозрачная обложка. Собеседники увидят отправленный контент, только если нажмут на изображение.

Максимальная экономия памяти устройства

Теперь можно выбрать, как часто память устройства будет автоматически очищаться от лишних материалов из определенной категории чатов — личные сообщения, группы и каналы, — а также добавить исключения для отдельных чатов.

С помощью новых круговых диаграмм в меню «Использование памяти» можно сразу увидеть, что занимает место на устройстве, а вкладки Медиа, Файлы и Музыка позволят быстро избавиться от самых больших файлов. Также в приложении для iOS подсчет размера кэша происходит намного быстрее, а на Android это было и раньше.

Новые инструменты для фоторедактора

Разработчики полностью переделали фоторедактор. В частности, при рисовании линии теперь автоматически сглаживаются, а также их толщина динамически меняется, что зависит от скорости движения пальца.

Также пользователей порадовали новой кистью, наносящей эффект размытия, что позволит скрыть лишние элементы. Пять различных способов помогают теперь задать цвет кисти. Дополнительно был обновлен инструмент для добавления текста на фотографии и видео.

Если вы перейдете в меню «+», то увидите готовые фигуры (прямоугольник, круг, стрелка, звезда и диалоговое облако), которыми можно дополнить изображением. Также доступна возможность зажатия пальцем изображения, что полностью зальет его цветом, либо же все рисунки будут удалены, если пользователь выберет ластик.

Другие нововведения:

установка профильных фотографий контактам;

публичные фотографии профиля;

скрытие участников в больших группах;

анимации на Android;

новые анимированные эмодзи;

новые интерактивные эмодзи;

темы в группах любого размера.

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