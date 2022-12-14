Tesla потребовала удалить видео тестирования машин, врезающихся в детские манекены

Tesla опровергла достоверность видео аварий с использованием детских манекенов своими тестами, в том числе с настоящими детьми.

Компания Tesla потребовала от группы правозащитников удалить видео, на котором ее автомобили врезаются в манекены размером с ребенка.

Об этом информирует WP.

По заявлению Tesla, эти кадры искажают возможности автомобилей, оснащенных самым передовым программным обеспечением для помощи водителю. Tesla протестует против видеоролика, снятого группой Dawn Project, вкритикующей «автопилотирование». Там показано, как электромобили наезжают на манекены на скорости более 20 миль в час, якобы используя технологию «Full Self-Driving».

Our new safety test of @ElonMusk’s Full Self-Driving Teslas discovered that they will indiscriminately mow down children. Today @RealDawnProject launches a nationwide TV ad campaign demanding @NHTSAgov ban Full Self-Driving until @ElonMusk proves it won’t mow down children. pic.twitter.com/i5Jtb38GjH — Dan O’Dowd (@RealDanODowd) August 9, 2022

Рекламный ролик спровоцировал море критики в адрес программного обеспечения Tesla, которое тестируется в ранней версии на более чем 100 000 пользователей на общественных улицах в разных странах, включая США и Канаду. На это в Tesla ответили, что тестом могли манипулировать. В компании повторили часть тестов — иногда даже с участием настоящих детей — и показали, что программное обеспечение Tesla действительно работает.

Эта перепалка стала последней каплей в эскалации противостояния между активными поклонниками автомобилей Tesla и правозащитниками, во главе которых стоит основатель компании Dawn Project, миллиардер Дэн О’Дауд. В этом году он также баллотировался в Сенат США и транслировал свои видеоролики по телевидению и в Интернете в качестве предвыборной рекламы.

О’Дауд заявил, что его мотивом для преследования Tesla является убежденность в том, что технология, как и многие другие части программы, на которые люди полагаются в современном мире, недостаточно безопасна и должна быть запрещена.

Бета-версия «Full Self-Driving» все еще находится в стадии разработки и обычно используется одобренными водителями, прошедшими проверку на безопасность или получившими доступ иным образом. Tesla даже не утверждает, что программное обеспечение является автономным, а система требует от водителя постоянной бдительности, выдавая нарастающие предупреждения, если водитель не обращает внимания, прежде чем отключить функции.

Ранее Курсор писал, что Tesla отзывает более миллиона электромобилей из-за проблем с оконными датчиками.