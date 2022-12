Tesla потребовала удалить видео тестирования машин, врезающихся в детские манекены

Компания Tesla потребовала от группы правозащитников удалить видео, на котором ее автомобили врезаются в манекены размером с ребенка.

Об этом информирует WP.

По заявлению Tesla, эти кадры искажают возможности автомобилей, оснащенных самым передовым программным обеспечением для помощи водителю. Tesla протестует против видеоролика, снятого группой Dawn Project, вкритикующей «автопилотирование». Там показано, как электромобили наезжают на манекены на скорости более 20 миль в час, якобы используя технологию «Full Self-Driving».

Our new safety test of @ElonMusk’s Full Self-Driving Teslas discovered that they will indiscriminately mow down children.

Today @RealDawnProject launches a nationwide TV ad campaign demanding @NHTSAgov ban Full Self-Driving until @ElonMusk proves it won’t mow down children. pic.twitter.com/i5Jtb38GjH

— Dan O’Dowd (@RealDanODowd) August 9, 2022