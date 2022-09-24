Tesla отзывает более миллиона электромобилей из-за проблем с оконными датчиками

Автопроизводитель электромобилей объявил, что отзывает около 1,1 млн автомобилей в США из-за того, что ваши пальцы могут защемить окном, оно автоматически поднимается, сообщает ряд СМИ.

Tesla написала в документах, опубликованных регулирующими органами США, что датчики в системе автоматического закрывания окон в ее автомобилях могут не реагировать должным образом после обнаружения препятствия и все равно могут закрыться. Проблема особенно актуальна для пальцев, торчащих из окна.

Национальная администрация безопасности дорожного движения охарактеризовала дефект как нарушение федеральных стандартов безопасности для автоматических окон. Tesla объявила, что онлайн-обновление программного обеспечения решит проблему.

Сообщается, что отзыву подлежат некоторые модели машин, выпущенные в период с 2017 по 2022 год.

Tesla заявила, что впервые заметила проблему в августе. В документе говорится, что по состоянию на 16 сентября компания не получала каких-либо сообщений о травмах из-за проблемы.

Ранее Курсор писал, что Tesla экспортирует в Израиль самую крупную партию машин. До конца текущего года в Израиль отправят партию 4000 автомобилей Tesla, большая ее часть — модели Tesla 3, произведенные в Китае.

Кроме этого, электромобиль Tesla Cybertruck должен был встать на конвейер еще в 2021 году, но начало производства постоянно откладывали. В 2023 году пикап наконец-то станет серийным.

Еще мы писали, что несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте.