TikTok ограничит экранное время для подростков до 60 минут в день

Платформа TikTok объявила, что для каждого пользователя младше 18 лет будет автоматически установлено ограничение в один час в день. В заявлении говорится, что эти изменения помогут подросткам управлять своим временем в TikTok.

Это один из самых агрессивных шагов со стороны социальных сетей, направленных на то, чтобы подростки не скроллили приложение бесконечно. Новация произошла на фоне растущих призывов к запрету приложения по всему миру. В то время как Канада запретила TikTok на правительственных устройствах, Соединенные Штаты и Европейский Союз также поручили персоналу обеспечить соблюдение такого запрета.

В соответствии с внедряемыми изменениями, если будет достигнуто 60-минутное ограничение, подросткам предложат ввести код доступа, чтобы продолжить просмотр.

«Хотя нет коллективно одобренной позиции в отношении «правильного» количества экранного времени или даже влияния экранного времени в более широком смысле, мы проконсультировались с текущими академическими исследованиями и экспертами из Лаборатории цифрового здоровья в Бостонской детской больнице при выборе этого ограничения», — заявил Кормак Кинан, глава отдела доверия и безопасности TikTok, в заявлении, опубликованном на сайте компании.

CNN сообщила, что новая функция будет запущена в ближайшие недели, но добавила, что у подростков-пользователей TikTok будет возможность отключить новую настройку по умолчанию.

Для лиц моложе 13 лет ежедневное время просмотра будет установлено на 60 минут, и как только лимит будет исчерпан, родители должны будут ввести код доступа, «чтобы включить 30 минут дополнительного времени просмотра».

TikTok и другие платформы социальных сетей в течение многих лет сталкиваются с вопросами о влиянии, которое они оказывают на молодых пользователей. Кроме того, есть опасения по поводу его связей с Китаем через материнскую компанию Bytedance.

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