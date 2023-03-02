TikTok введет ограничения для несовершеннолетних пользователей соцсети

Социальная сеть TikTok остается популярным приложением среди подростков, и ее разработчики решили ввести новые функции родительского контроля, чтобы защитить молодых пользователей.

Об этом сообщает «Технофан«.

Теперь для пользователей до 18 лет будет установлено автоматическое ограничение экранного времени в 60 минут, но это можно легко отключить в настройках. Если ребенок проводит более 100 минут в день в приложении, он получит рекомендацию сократить свое время пребывания в приложении до 60 минут.

Разработчики также расширили возможности родительского контроля, позволяя взрослым запрещать доступ детей к видео, содержащим определенные слова или хештеги, а также устанавливать время, которое ребенок может провести в приложении.

Эти изменения были введены после исследований и консультаций с экспертами Digital Wellness Lab в детской Бостонской больнице. Однако исследователи из Центра противодействия цифровой ненависти обнаружили, что TikTok все еще рекомендует контент, который может привести к вреду самому себе.

Напомним, ШАБАК раскрыл хитрую схему террористов, которые вербуют людей через TikTok. Так, силовики выявили попытки ливанца, бывшего боевика «Хизбаллы», вербовать палестинцев для террора через мобильное приложение для обмена видео TikTok. ШАБАК призвал израильтян к бдительности в Интернете в свете угрозы, исходящей от различных террористических элементов в социальных сетях.

Также «Курсор» писал о том, что в Иерусалиме арестовали подростков за оскорбительные видео в TikTok. В полиции заявили, что один из задержанных записал на видео, как он просил другого человека целовать ему ноги. Второй также насильно оскорбил прохожего. В результате несовершеннолетние хулиганы были задержаны.