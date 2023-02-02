Вербовка через TikTok: ШАБАК раскрыл хитрую схему террористов

Агентство безопасности ШАБАК в четверг заявило, что недавно обнаружило попытки ливанца, бывшего боевика «Хизбаллы», вербовать палестинцев для террора через мобильное приложение для обмена видео TikTok.

Агентство сообщило, что двое мужчин из Восточного Иерусалима, жители Израиля, арестованы по обвинению в их предполагаемых связях с ливанцем Салахом Сути, известным как Абу Гассан.

По данным ШАБАКа, Абу Гассан поручал им проводить операции по наблюдению в Израиле, поскольку у пары есть израильские удостоверения личности. Агентство заявило, что пара «фотографировала места в Израиле, уделяя особое внимание Иерусалиму, чтобы готовить почву для террористических атак».

ШАБАК сообщил, что Абу Гассан, бывший боевик террористической группировки «Хизбалла», поддерживаемой Ираном, связывался с потенциальными боевиками в Восточном Иерусалиме и в Иудее и Самарии через TikTok.

«В начале разговора «Абу Гассан» сосредоточился на личных делах и общих рассуждениях, таких как ситуация в Иерусалиме и конфликты между евреями и арабами», — сообщает агентство.

«Позже, в рамках характерного для «Хизбаллы» процесса вербовки, «Абу Гассан» перенаправлял разговор в Telegram. Там он просил выполнять, казалось бы, невинные задачи, такие как как фото- и видеосъемка в Израиле, чтобы определить возможную цель для нападения», — говорится в сообщении ШАБАКа.

«Со временем и по мере укрепления связи между сторонами «Абу Гассан» поручал своим оперативникам инициировать теракты против граждан Израиля», — добавили в ШАБАКе.

ШАБАК призвал израильтян к бдительности в Интернете в свете угрозы, исходящей от различных террористических элементов в социальных сетях.

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