Три функции, которые стоит отключить, чтобы сэкономить заряд смартфона

Смартфон является одной из самых востребованных вещей для современного человека. Но многие могут столкнуться с ситуацией, когда гаджет быстро разряжается, а это связано с износом аккумулятора. И есть ряд функций, который влияют на его ускоренный износ. Эксперты рассказали, что следует отключить, чтобы сэкономить заряд устройства.

Об этом пишет Biz.today.

Речь идет о «Сканере обновлений», при включении этой функции, гаджет активно сканирует пространство в радиусе 30 м и делает попытки подключиться к другому устройству. У многих пользователей она может быть включена автоматически. Чтобы ее отключить, зайдите в меню пункт Google — «Устройство и обмен данными» и «Устройства».

Еще одна функция, которая может «съедать» заряд — Google Play Защита. Несколько раз в день она может включать автоматически проверку, но в этом нет смысла, поскольку современные устройства оснащены антивирусом. Чтобы отключить функцию, нажмите «Настройки» — «Состояние защиты» и уберите галочку с пунктов «Сканирование приложений с помощью Google Play» и «Помочь улучшить защиту».

Для экономии заряда эксперты также рекомендуют отключить автоматическое обновление приложений в фоновом режиме. Это есть как в системах iOS на iPhone, так и в гаджетах, которые работают в системе Android. Для ее отключения перейдите в «Настройки» — «Сеть и интернет» — «Экономия трафика».

«Курсор» писал ранее, что самое неприятное в смартфоне — это уникальная способность разряжаться в самый нужный момент. Пока батарея новая, то гаджет держит зарядку долго. Но впоследствии ресурс АКБ снижается, и начинаются проблемы. Как не допускать ошибок и продлить срок службы батареи?

Еще мы писали, что большинство людей привыкли просматривать перед сном социальные сети, смотреть видео или играть в игры. Обычно в итоге человек засыпает, а телефон оказывается где-то под подушкой. Но это может быть небезопасно.