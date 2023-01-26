Названы причины, указывающие на необходимость покупки нового смартфона

Многие смартфоны еще до поломки сигнализируют владельцу о проблемах в системе или в физическим неполадках

Средний срок годности любого смартфона составляет примерно 2-4 года. Но иногда возникают непредвиденные причины, влияющие на переход со старого смартфона на новый. В качестве основного фактора называется деградация аккумулятора.

Подробнее об этом информирует gizchina.com.

Чаще всего проблемы возникают с аккумулятором. Это первая причина. Иногда владелец экстренно меняет батарею или использует внешние аккумуляторы. Но это решение будет временным, и рано или поздно придется покупать новый смартфон.

Вторая причина — проблемы с памятью устройства. Существуют различные рекомендации по устранению этой проблемы, включая удаление программ, файлов и видеозаписей из памяти устройства, чистка кеша и прочие «плюшки». Но если проблема устраняется на короткий срок, значит необходимо приобрести новый смартфон.

Третья причина — зависание программ и оперативной системы. Тут уже речь идет исключительно об старении техники. Смартфон нужно заменить на более производительный, но не обязательно дорогой. На рынке сейчас представлен большой выбор недорогой флагманской техники.

Смартфон перестал обновлять программное обеспечение — четвертая причина. Иногда телефон уже не в состоянии обновлять свою систему, он просто не тянет последние версии. Тогда нужно покупать новый смартфон.

Пятая причина — устаревшая камера. Более современные модели смартфонов имеют хорошие камеры, которые зачастую даже не уступают профессиональным фотокамерам. И даже если сам смартфон работает хорошо, но нужна камера по лучше, к примеру, для работы, тогда следует купить более современным смартфон.

Напомним, что «Курсор» информировал, что специалисты назвали лучший и худший смартфоны в 2022 году.

Отметим, что были названы приложения, которые безбожно воруют заряд вашего смартфона.

Важно отметить, что были названы топ-5 необычных способов использования старого смартфона.