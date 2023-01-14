Twitter будет продавать никнеймы на онлайн-аукционах

В компании Twitter начали обсуждать запуск продаж пользователям никнеймов.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что компания изучает возможность организации онлайн-аукционов по продаже никнеймов. Пока неизвестно, будет ли нововведение применяться ко всем никам или только к некоторым. Ведь ценность имеют лишь уникальные никнеймы типа названий брендов или имен известных персон.

Действующие правила соцсети не позволяют покупать и продавать никнеймы. Однако раньше пользователи могли покупать ники на «черном рынке».

Издание считает, что Twitter сможет неплохо заработать на таких торгах, поскольку многие компании готовы выложить за уникальный никнейм несколько тысяч долларов.

Как сообщал Курсор, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск побил мировой рекорд по скорости потери своего финансового состояния. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Отмечается, что Маск потерял около $165 млрд с ноября 2021 по декабрь 2022 года. Статистика основана на данных издания Forbes, но другие источники предполагают, что его потери могут быть большими.

Скорость, с которой Маск с ноября 2021 года терял свои деньги, помогла ему обойти предыдущего рекордсмена – японского бизнесмена Масаоши Сона, потерявшего в 2000 году $58,6 млрд.

Также Курсор писал о том, что за время своего кратковременного руководства Twitter Илон Маск успел увязнуть в несколько скандалов, поэтому решил запустить новый опрос среди пользователей.

Отмечается, что миллиардер настолько увлекся опросами, что теперь переложил ответственность за свою судьбу в Twitter на решение пользователей этой платформы. Из-за ряда скандальных решений с увольнением работников и обновлений глава Tesla и SpaceX решился на новый опрос.

“Должен ли я покинуть пост руководителя Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса”, – написал Маск.

За короткое время к опросу присоединились более 17,5 млн. пользователей, большинство из которых (57.5%) все же не хотят видеть Илона в роли владельца платформы. На сторону предпринимателя стали 42.5%.