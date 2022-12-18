Пентагон расширяет сбор информации по аномальным явлениям

Следов инопланетной жизни на Земле пока не обнаружено, но углубленные исследования продолжаются.

Министерство обороны США намерено расширить сбор информации о любых аномальных и неопознанных явлениях, а также заново проанализировать свои данные.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что в июле нынешнего года в Пентагоне было создано подразделение под названием «Отдел рассмотрения аномалий любой локализации» (AARO). Его задача – оценка рисков для национальной безопасности. На днях новое подразделение отчиталось об уже проделанной работе. Следов инопланетной жизни на Земле пока не обнаружено, но углубленные исследования продолжаются.

Ранее американские вооруженные силы собирали данные только об аномалиях в воздухе. Эту задачу курировала военно-морская авиация. Новый отдел будет изучать «странности» также на земной поверхности, на суше и в воде. По словам директора отдела, физика Шона Киркпатрика, применяться будет исключительно научный подход.

Заместитель министра обороны США по вопросам разведки и безопасности пообещал сделать работу AARO прозрачной, учитывая высокий общественный интерес к теме аномальных явлений.

Как сообщал Курсор, израильский астрофизик объяснил, почему инопланетяне не хотят контактировать с людьми. Амри Вандель не теряет надежды на то, что инопланетяне все же услышат нас. Это может стать возможным по мере технологического развития человечества и увеличения количества посылаемых сигналов.

Также Курсор писал о том, что ученые объяснили, почему инопланетяне никогда нас не захватят. Причина в том, что инопланетяне ищут конкретные типы звезд. А звезда нашей галактики, Солнце, просто не подходит им.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили новые интересные факты о Красной планете. Новые данные, собранные из недр Марса, дают представление о том, как сформировалась планета и как она изменилась за тысячелетия.