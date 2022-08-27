Ученая: четвертая мировая война будет вестись палками и камнями

Научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Лиран Антебиполагает, что человечеству в перспективе будущих войн следует бояться не беспилотников, а запускающей их технологии, то есть искусственного интеллекта.

На фоне войны в Украине и обострения других конфликтов между странами в этом году эксперты отмечают, что мир военных действий переходит от угрозы ядерных атак к киберпространству. Это связано с проникновением искусственного интеллекта почти во все сферы жизни, в том числе в системы вооружения.

Об этом сообщает CTech.

У Антеби в контексте современной картины мира вызывает опасения не оружие, а автономия ИИ-систем.

«Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая мировая война будет вестись палками и камнями…Мы должны справиться с технологией, пока не стало слишком поздно. Нам необходимо вникнуть в предмет, а также разбираться в том, как работает «экосистема» ИИ-технологий. Автономия искусственного интеллекта сегодня актуальна как для вооруженных сил и корпораций, так и для небольших компаний. У каждого свои задачи для ИИ», – поделилась научная сотрудница.

В нынешнем мире использование искусственного интеллекта встречается почти повсеместно. Производители используют эту технологию в транспортных средствах, автономной бытовой электронике, «умных» домах и тд. Это способствует автоматизации и комфортности для пользователей, но, как утверждает Антеби, в системах вооружений этот подход вызывает беспокойство.

«При разговорах о военном вопросе мы касаемся человеческих жизней. Если есть огневая мощь, тогда существует проблема выживания, проблема смерти и проблема спасения жизней. Когда речь заходит об автономных системах летального оружия, люди воспринимают это весьма критично, но только потому, что они смертоносны. Однако, и беспилотные автомобили тоже «смертоносны». И все же принято считать, что автономное оружие – это, прежде всего, оружие, то есть то, что убивает, а вот автономный автомобиль или беспилотник убить не может», – поделилась она.

Известно, что Антеби изучает реализацию автономии устройств на практике и связанные с этим вопросом проблемы. Также она консультировала Минобороны Израиля и ООН по этим темам. Эксперт утверждает, что проблема «не в оружии, а в ИИ».

Люди должны быть уверены, что искусственный интеллект является совершенным, ибо предоставление ему автономии может привести к негативным последствиям. Он добавил, что принимаемые «самостоятельно» ИИ «этические решения» являются проблемой и ответственностью для частных компаний, которые создают технологии.

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