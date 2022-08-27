В Израиле создали специальные дроны, предназначены для сборки фруктов

Ожидается, что эти дроны значительно облегчат жизнь фермерам и увеличат сборы урожая.

Дело в том, что на деревьях или на земле постоянно гниют фрукты, которые стоят фермерам примерно 30 млрд долларов продаж в год. При этом фрукты, что были собраны даже с опозданием в две недели, теряют 80% своей ценности. Эксперты в области технологий пытались найти решение проблемы и у них получилось это сделать, разработав специальные дроны.

Об этом пишет «Agroter».

Израильский стартап Tevel Aerobotics Technologies разработал автономных летающих роботов, которые слетают с базовой станции, срывают с дерева только спелые плоды и осторожно опускают их для сбора. Таким образом, специалистам удалось устранить главную причину потери продукции, что заключается в глобальной нехватки сборщиков фруктов, которая, по оценкам, к 2050 году вырастет до пяти миллионов рабочих.

К тому же, в отличие от людей, роботы-сборщики Tevel могут работать круглосуточно и без выходных во время уборки.

Ранее «Курсор» писал о том, что была обнародована информация о четырех основных боевых дронов, используемых ЦАХАЛом.