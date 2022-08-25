Ученые создали роботов-хамелеонов: что они умеют

Ученые из китайского университета науки и технологий создали с помощью 3D-принтера гибких и эластичных роботов-хамелеонов.

Мягкие роботы умеют менять цвета и подстраиваться под окружающую среду. Их создатели полагают, что благодаря этой технологии можно будет разрабатывать интеллектуальные дисплеи, носимую электронику и «умный» камуфляж.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Чтобы производить гибкие электронные устройства, нужно проводить длительные исследования и использовать дорогостоящие инструменты. Однако, судя по всему, китайским инженерам удалось открытие универсального и простого способа для производства гибких электролюминесцентных устройств.

Эксперты использовали несколько материалов и изготовили, использую 3D-печать, гибкие электролюминесцентные устройств. В частности, речь идет об ионопроводящих, электролюминесцентных и изолирующих чернилах, подходящих для 3D-печати и отвечающих за «окрас» роботов.

Сперва они напечатали излучающий синий свет гибкий браслет и после, используя его основу, разработали робота. Он, как хамелеон, умеет моментально менять свой окрас. По словам специалистов, разработка демонстрирует стабильную электролюминесценцию даже в случае разных режимов механической деформации, а именно изгибе, скручивании и растяжении.

Напоследок ученые рассказали, как именно хамелеону удается менять свой цвет. В спокойном состоянии это животное имеет зеленый цвет, но также это обусловлено тем, что его окружает листва аналогичного оттенка. Однако, цвет хамелеона меняется, если возле него находится самка или соперничающий самец. То есть, состояние меняется со спокойного на беспокоящееся.

«По мере того, как хамелеон становится более возбужденным, его цвет становится более желтым, оранжевым и красным, что означает, что он становится более заметным, а не адаптируется к цвету вокруг него. У хамелеонов в коже есть разные клетки, содержащие цветные пигменты. Некоторые из них желтые, некоторые красные, а некоторые содержат темный пигмент меланин. Известно, что клетки хамелеонов и многих других животных приобретают более темный оттенок, выделяя меланин из своих пальцевидных придатков. Он концентрирует пигмент в одном месте, делая его снова светлее», – добавили исследователи.

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