Ученые: человечество дважды оказывалось на пороге вырождения

Человечество сильно уступает в разнообразии, например, обезьянам. К примеру, у геномов двух шимпанзе, взятых из различных популяций, больше отличий, чем у людей с разных континентов. Ученых заинтересовали причины такого явления.

Об этом пишет ScienceNOW.

Ученые выяснили, что низкое биоразнообразие человечества связано с тем, что за время своего существования популяция людей несколько раз проходила сложные времена, в которые целые племена исчезали, что и приводило к снижению разнообразия.

В рамках исследования ученые провели анализ генетических данных из 53 популяций людей со всей планеты. Для работы использовалась специально написанная программа, которая занималась анализом соотношения количества редких аллелей (различных форм одного гена), к общему количеству гетерозиготных аллелей (различные варианты гена на парных хромосомах). Законы наследования «работают» таким образом, что первые исчезают быстрее вторых. Таким образом, соотношение этих величин позволяет оценить время возникновения события, приведшего к исчезновению племен.

В результате ученым удалось обнаружить две популяции людей, у которых «дисбаланс» признаков оказался самым большим. Ими оказались люди из Якутии и Ближнего Востока. Отсюда ученые заключили, что, вероятно, за свою историю человечество проходило период вырождения дважды. Один раз, когда 50-60 тысяч лет назад оно двинулось из Африки на другие континенты, а другой — когда 10-20 тысяч лет назад пересекло Берингов пролив (на месте которого тогда был перешеек) и заселило Америку.

По словам исследователей, новые данные хорошо согласуются с имеющимися археологическими находками.

Также раньше эксперты рассказали, когда Солнце уничтожит Землю и другие планеты.

Если же продолжить тему интересных открытий, тогда вспомним то, как в США из-за засухи обнаружили следы динозавров, которым примерно 113 миллионов лет.