Ученые хотят «воскресить» вымерший вид животных

Исследователи из Австралии планируют с помощью генов жирнохвостых сумчатых мышей «воскресить» тасманийских (сумчатых) волков (Thylacinus cynocephalus), последний представитель которых вымер в далеком 1936 году.

Сперва ученые восстановят геном вымершего создания и сопоставят его с ДНК сумчатой мыши – ближайшей родственницы тилацина. После этого геном мыши планируют разобрать до мельчайших структурных частей и «вмонтировать» в него гены тасманийского волка.

Об этом сообщает CNN.

Далее, благодаря репродуктивным технологиям, они попробуют вырастить эмбрион вымершего животного, который будет находиться в матке сумчатой мыши. Это может удаться из-за того, что эти волки рождались маленькими, а потому есть надежда, что мышь способна выносить и родить тилацина. По прогнозам ученых, это может произойти уже через 6-10 лет.

Отметим, что последний Thylacinus cynocephalus умер в 1936 году в зоопарке Бомариса (Тасмания). Речь идёт о единственном дожившем до исторической эпохи представителе семейства сумчатых волков и самом большом известном до его вымирания сумчатом хищнике. Первый с ними контакт был установлен местными народами Австралии, что подтверждается большим количеством гравюр и наскальных рисунков. Их относят не позднее чем к 1000 году до н. э.

Эти создания вымерли в Австралии и Новой Гвинее ещё до начала британской колонизации Австралии, но благодаря обитанию в Тасмании исследователям все же удалось их описать. В частности, первым это сделал натуралист-любитель Харрис в 1808 году. В длину тилацин достигал 100—130 см, вместе с хвостом 150—180 см. Высота в плечах составляла 60 см, а масса варьировалась от 20-25 кг. По внешнему виду эти животные напоминают собаку.

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