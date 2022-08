Ученые нашли гигантских «морских жуков», которые способны целиком съесть аллигатора – фото

Ученые уже изучили найденных животных, которые, как оказалось, могут вырастать в длину до 45 см. Они пришли к выводу, что эти существа не охотятся на своих жертв, а являются собирателями пищи.

Об этом сообщает New York Post.

Их поведение можно сравнить с мусорщиками пищи, которые убирают на дне. Так, они ищут оставшиеся трупы морских существ или любую другую легкодоступную пищу. Когда Bathynomus yucatanensis видят плавающими в океане, то они напоминают огромные куски риса, что обусловлено светлым оттенком панциря.

Эти существа yucatanensis обитают в тропических температурных зонах в глубоководном океане и не являются опасными. Тем не менее, по информации исследователей, эти «морские жуки» способны съесть целый труп аллигатора примерно 51 день. Что же, это вполне согласуется с их внешним обликом, который напоминает фильмы ужасов.

A new species of giant isopod, Bathynomus yucatanensis, has been discovered in the Gulf of Mexico. https://t.co/mvAKs6i1E8 pic.twitter.com/v7k7MRkU8E

— Dinoboy (@dinoboy89) August 16, 2022