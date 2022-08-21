Ученые нашли гигантских «морских жуков», которые способны целиком съесть аллигатора – фото

На дне Мексиканского залива исследователи обнаружили новый вид огромных «морских жуков», относящихся к изоподам и также известным как Bathynomus yucatanensis. Как и других изоподов, их часто называют насекомыми, но на самом деле это не так.

Ученые уже изучили найденных животных, которые, как оказалось, могут вырастать в длину до 45 см. Они пришли к выводу, что эти существа не охотятся на своих жертв, а являются собирателями пищи.

Об этом сообщает New York Post.

Их поведение можно сравнить с мусорщиками пищи, которые убирают на дне. Так, они ищут оставшиеся трупы морских существ или любую другую легкодоступную пищу. Когда Bathynomus yucatanensis видят плавающими в океане, то они напоминают огромные куски риса, что обусловлено светлым оттенком панциря.

Эти существа yucatanensis обитают в тропических температурных зонах в глубоководном океане и не являются опасными. Тем не менее, по информации исследователей, эти «морские жуки» способны съесть целый труп аллигатора примерно 51 день. Что же, это вполне согласуется с их внешним обликом, который напоминает фильмы ужасов.

A new species of giant isopod, Bathynomus yucatanensis, has been discovered in the Gulf of Mexico. https://t.co/mvAKs6i1E8 pic.twitter.com/v7k7MRkU8E — Dinoboy (@dinoboy89) August 16, 2022

Кстати, недавно мы рассказывали, что ученые выдвинули новую теорию о вымирании динозавров. Это связано с обнаружением нового кратера шириной примерно 8,5 км в северной части Атлантического океана. Исследователи считают, что он образовался примерно 66 млн лет назад, под конец мелового периода, когда произошло вымирание динозавров.

Кроме этого, ранее «Курсор» сообщал, что биологам удалось найти первых после человека млекопитающих, которые выращивают себе еду. Оказалось, что карманные суслики выращивают корни длиннолистной сосны, которые они подрезают, рыхлят и удобряют для дальнейшего сбора урожая.

Также вспомним, что в крови черных медведей, впадающих в спячку семь месяцев в году, обнаружили секретную сверхспособность.