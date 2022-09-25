Ученые изобрели биоразлагаемую одноразовую посуду

Исследователи давно работают над разработкой биоразлагаемого пластика, но только в канадском университете готовы полностью решить эту проблему.

Одноразовая посуда превратилась в самую страшную проблему для экологии. Каждый год человечество использует тонны пластиковой посуды и таким образом наносит колоссальный вред природе.

Доктор Фэн Цзян из канадского университета Британской Колумбии разработал биоразлагаемую целлюлозную пленку, способную полностью заменить пластик, сообщает phys.org.

Изобретение доктора Цзяна состоит из древесных волокон, полученных из отходов леса. Их выдерживают в растворе холодного гидроксида натрия, который впоследствии перерабатывается. В результате образуется полупрозрачное, прочное и водостойкое вещество в виде пленки.

Многие исследователи работают над биоразлагаемым пластиком, но производство целлюлозной пленки, требует минимум затрат энергии и химикатов.

Эту пленку можно применять как пакеты для продуктов, как защитную упаковку, например, пузырчатую пленку, или конверты.

Преимущество в том, что после использования целлюлозной пленки ее можно просто закопать в землю или выбросить в мусорный бак, где она разлагается в течение трех недель.

Одноразовый пластик разлагается миллионы лет, поэтому является огромным источником загрязнения окружающей среды. Кроме того, при его производстве используются токсичные химические вещества. Поэтому доктор Цзян и его команда надеются запустить пленку в промышленное производство в течение нескольких лет и спасти этим окружающую среду.

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