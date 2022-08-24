Ученые нашли доказательства чрезвычайно быстрой смены магнитных полюсов Земли

Многие специалисты полагают, что очередная смена полярности должна произойти в ближайшее время. Такая точка зрения основана на некоторых фактах, в частности, на данных спутниковых наблюдений, которые указывают, что магнитное поле постепенно слабеет.

Магнитные полюса Земли могут менять свое положение с чрезвычайно высокой скоростью — до одного градуса в неделю.

Такой вывод сделала группа ученых в статье для журнала Geophysical Research Letters, передает PhysOrg.

Магнитное поле Земли, как считается, образуется в результате движений жидкого металлического ядра планеты, которое проводит электричество. Поле меняет свою ориентацию с частотой приблизительно один раз в 200 тысяч лет — то есть его северный и южный полюса меняются местами (хотя последняя достоверная смена произошла 780 тысяч лет назад). Однако в 1995 году коллектив исследователей представил доказательства, что этот процесс может происходить намного быстрее.

Смена полюсов оставляет четкий след в породах, содержащих способные намагничиваться частицы, которые ориентируются в зависимости от характеристик поля. Ученые исследовали характеристики лавовых пород в районе горы Стинс-Маунтин в Орегоне. Согласно их данным, около 16,2 миллиона лет назад смена полюсов происходила со скоростью 6 градусов в день — это в 10 тысяч раз быстрее, чем обычно. Этот результат вызвал очень скептическую реакцию научного сообщества.

Авторы новой работы изучали лавовые породы возрастом 15 миллионов лет, находящиеся рядом с горой Бэтл-Маунтин в штате Невада. Исследователи заключили, что в этот период смещение полюсов происходило со скоростью 53 градуса в год.

Ученые полагают, что так быстро происходил не весь процесс смены полюсов, но как минимум один из его этапов.

Также «Курсор» рассказывал о том, что исследователи хотят «воскресить» вид животных, последний представитель которых вымер почти 100 лет назад.

Кроме этого, недавно ученые сделали интересное открытие, касающееся людей с отсутствующей половиной мозга.