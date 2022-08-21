Ученые сделали удивительное открытие о людях, у которых отсутствует половина мозга

Хотя известно, что левое и правое полушария человеческого мозга обрабатывают слова и лица соответственно, новое исследование показывает, что люди, у которых отсутствует одна половина мозга, по-прежнему довольно хорошо распознают оба этих типа объектов.

По словам авторов еще неопубликованного исследования, это открытие дает новое представление о пластичности мозга, предполагая, что одно полушарие может перепрограммировать себя , чтобы брать на себя дополнительные задачи после серьезной операции.

Чтобы определить, способно ли одно из полушарий поддерживать распознавание лиц и слов, ученые выбрали 40 взрослых добровольцев, которым в детстве сделали гемисферэктомию, удалив половину их мозга. Такие процедуры проводятся в определенном случае в крайних случаях детской эпилепсии и могут помочь ослабить приступы, возникающие в одном из полушарий.

Участникам показывали либо бесцветное лицо, либо слово из четырех букв в течение трех четвертей секунды, а затем им показывали другое слово или лицо всего на 150 миллисекунд. Затем их попросили определить, были ли два слова или лица, которые они только что видели, одинаковыми или разными.

Хотя пациенты с гемисферэктомией показали себя немного хуже, чем контрольная группа, средние показатели точности превышали 80% как для распознавания лиц, так и для распознавания слов. Несколько неожиданно исследователи обнаружили, что «точность пациентов не зависела от удаленного полушария. То есть пациенты с одним [левым полушарием] или [правым полушарием] показали сопоставимые результаты в распознавании лиц и слов».

Во втором эксперименте авторы исследования стремились ограничить участников контрольной группы использованием одного полушария за раз и поэтому поставили перед всеми участниками задачу распознавать слова и лица, которые появлялись сбоку от экрана, а не в центре. Объекты, рассматриваемые в левой половине поля зрения, обычно обрабатываются правым полушарием, и наоборот.

Участники, у которых сохранились обе половины мозга, превзошли тех, кто перенес гемисферэктомию, за исключением просмотра слов, которые отображались в левой части экрана. Как ни странно, контрольная группа распознавала эти слова не лучше, чем люди с одним полушарием , независимо от того, какое из них было удалено.

«В целом результаты показывают, что отдельное развивающееся полушарие, левое или правое, может быть достаточно пластичным для сопоставимого представления лиц и слов.Это демонстрирует замечательную пластичность развивающегося мозга», — заявили ученые.

По их словам, «сохранившееся после детской гемисферэктомии полушарие, будь то [левое полушарие] или [правое полушарие], поддерживает распознавание лиц и слов».

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