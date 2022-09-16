Ученые нашли новый способ применения отходов кофе и алкоголя

Отходы кофе и алкоголя должны использоваться для производства биотоплива, чтобы способствовать экологии планеты.
Об этом говорится в материале портала shuba.life.
Отмечается, что команда из Армении и Польши опубликовала в журнале Energies результаты исследования об использовании биогаза и биоводорода, производимых из отходов напитков, чтобы достичь показателей нулевого выброса углерода.
Согласно выводам, побочные продукты производства напитков включают кофейную гущу, жом из сахарного тростника, рисовую, пшеничную солому, пивоваренное зерно и листья сорго. Однако эти отходы можно утилизировать и превратить в биотопливо и промышленный химический синтез.
«Среди разнообразных методов производства биотоплива, анаэробное сбраживание и темное брожение показали значительную перспективу, говорят ученые. Однако существуют технические проблемы с использованием этих методов для превращения отходов биомассы в ценные альтернативные виды топлива, и это единственное, что сдерживает компании по производству напитков», — говорится в статье.
При этом ученые продемонстрировали, что спиртовые отходы и отработанные кофейные зерна являются перспективными субстратами с высоким содержанием органических веществ, и пришли к выводу, что использование этих отходов может повысить экономическую эффективность производства биотоплива в будущем.
«Относительно производства биоводорода результаты показали, что отработанные кофейные зерна более пригодны, а данные свидетельствуют о том, что брожение спиртовых отходов, обработанных или необработанных, не столь эффективно для производства этого биотоплива», — пишет издание.
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