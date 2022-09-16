Ученые нашли новый способ применения отходов кофе и алкоголя

Побочные продукты производства напитков можно утилизировать и превратить в биотопливо и промышленный химический синтез.

Отходы кофе и алкоголя должны использоваться для производства биотоплива, чтобы способствовать экологии планеты. Об этом говорится в материале портала shuba.life.

Отмечается, что команда из Армении и Польши опубликовала в журнале Energies результаты исследования об использовании биогаза и биоводорода, производимых из отходов напитков, чтобы достичь показателей нулевого выброса углерода.

Согласно выводам, побочные продукты производства напитков включают кофейную гущу, жом из сахарного тростника, рисовую, пшеничную солому, пивоваренное зерно и листья сорго. Однако эти отходы можно утилизировать и превратить в биотопливо и промышленный химический синтез.

«Среди разнообразных методов производства биотоплива, анаэробное сбраживание и темное брожение показали значительную перспективу, говорят ученые. Однако существуют технические проблемы с использованием этих методов для превращения отходов биомассы в ценные альтернативные виды топлива, и это единственное, что сдерживает компании по производству напитков», — говорится в статье.

При этом ученые продемонстрировали, что спиртовые отходы и отработанные кофейные зерна являются перспективными субстратами с высоким содержанием органических веществ, и пришли к выводу, что использование этих отходов может повысить экономическую эффективность производства биотоплива в будущем.