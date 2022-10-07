Ученые нашли планету-сироту, пригодную для колонизации

О существовании этой планеты ученые узнали только в 2012 году, но уже сейчас считают, что человек вполне сможет на ней выжить.

Астрономы обнаружили в созвездии Рыб остывающую планету-сироту, которая называется CFBDSIR 2149-0403. О ее существовании ученые узнали только в 2012 году, но уже считают ее пригодной для заселения людьми.

Сиротами специалисты называют планеты, которые не вращаются вокруг звезды, а свободно странствуют в космосе. Космическое тело CFBDSIR 2149-0403 является ближайшим к Земле подобным объектом. По сведениям экспертом, планета появилась еще 130 миллионов лет назад. Ученые сообщают, что она в четыре раза превосходит по размерам Юпитер. Сейчас температура на CFBDSIR 2149-0403 составляет примерно четыреста градусов, однако по мере отдаления от материнской звезды, поверхность небесного тела будет остывать.

Это дает основания полагать, что скоро на планете смогут жить люди, поскольку на ней появится вода. Это создаст условия, благоприятные для зарождения жизни, сходной с земными формами. Единственная сложность в колонизации CFBDSIR 2149-0403 – дистанция. Лететь к ней с Земли примерно сотню лет, однако не исключено, что ее колонизируют потомки тех, кто отправиться в полет с Голубой планеты.

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