Ученые научились перемещать объекты с помощью ультразвуковых волн

Исследование открывает возможности для использования бесконтактных манипуляций в таких отраслях, как производство и робототехника.

Исследователи Университета Миннесоты открыли новый метод перемещения объектов с помощью ультразвуковых волн.

Об этом сообщает портал Альтернативная наука.

Отмечается, что исследование открывает возможности для использования бесконтактных манипуляций в таких отраслях, как производство и робототехника, где для перемещения устройств не нужен встроенный источник энергии.

Хотя ранее уже было известно, что световые и звуковые волны могут манипулировать объектами, последние всегда были меньше длины волны звука или света, не больше миллиметра или даже нескольких нанометров. Команда Университета Миннесоты разработала метод, позволяющий перемещать более крупные объекты, используя принципы физики метаматериалов.

Метаматериалы — это материалы, которые искусственно созданы для взаимодействия с волнами, такими как свет и звук. Поместив на поверхность объекта узор из метаматериалов, ученые смогли направить звук в определенном направлении, не воздействуя на него физически.

«Мы уже давно знаем, что волны, свет и звук, могут манипулировать объектами. Наше исследование отличается тем, что мы удерживаем гораздо большие объекты, если покрываем их поверхность метаматериалом, или «метаповерхностью. … Когда мы размещаем эти крошечные узоры на поверхности объектов, мы отражаем звук в любом направлении. При этом мы можем контролировать акустическую силу, действующую на объект», — говорит старший автор исследования Огнен Илич.

Используя эту технику, исследователи могут не только перемещать объект вперед, но и притягивать его к источнику звука. Их метод востребован для перемещения объектов в таких областях, как производство или робототехника.

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Курсор писал ранее, что специалисты итальянской компании Energy Dome изобрели уникальную технологию хранения электроэнергии. В качестве среды для хранения в данном случае используется углекислый газ.