В Японии протестируют технологию получения электроэнергии из снега

Исследователи разработали в Токийском университете электрокоммуникаций технологию, с помощью которой попробуют производить электроэнергию из снега.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Тестирование технологии пройдет в одном из самых заснеженных городов страны — Аомори. В ходе эксперимента снег с улиц будут собирать и сбрасывать в бассейн, в котором расположены теплопередающие трубки. Таким образом, электричество будет вырабатываться за счет разницы температур между частью установки и наружным воздухом. Эта разница температур используется для создания конвекционного потока в хладагенте внутри турбины.

Конвекционный ток вращает турбину для выработки электроэнергии. Поэтому чем выше будет разница температур, тем большей станет мощность, отдаваемая в результате.

Профессор Токийского университета электросвязи Кодзи Эноки, который разработал эту систему, считает, что этот процесс может производить электричество так же эффективно, как солнечные панели.

“Курсор” писал ранее, что специалисты итальянской компании Energy Dome изобрели уникальную технологию хранения электроэнергии. В качестве среды для хранения в данном случае используется углекислый газ.

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